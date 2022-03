CALCIO. Napoli, un micidiale Victor Osimhen batte l’Udinese con una doppietta

Spalletti mette in campo in attacco il tridente composto da Osimhen, Politano e Insigne. Lobotka in cabina di regia, Fabian Ruiz preferito a Zielinski. Mentre Cioffi: in avanti Beto e Deulofeu, Molina e Udogie sulla fasce. Walace davanti alla difesa, Pereyra e Makengo mezzali. In difesa c’è Zeegelaar. Parte bene il Napoli in attacco ma a segnare è l’Udinese con Deulofeu. Siamo al 22 del primo tempo quando Pereyra serve Deulofeu, lo spagnolo dal limite trafigge Ospina con una conclusione angolata. Il Napoli cerca di rimediare ma un forte Silvestri in due occasione salva il vantaggio dell’Udinese al 40′ su Fabian Ruiz, leggera deviazione, l’estremo difensore in controtempo si salva con il piede.

Udinese in vantaggio all’intervallo, match ricco di occasioni da rete: lo spagnolo al 22′ sblocca il risultato con una conclusione angolata dal limite dell’area. Napoli vicino al pareggio con Insigne e Fabian Ruiz. Chance anche per Beto e Pablo Marì.

Secondo tempo subito con un cambio, rimane negli spogliatoi Fabio Ruiz ed entra Mertens. La partita cambia e il Napoli arriva subito al pareggio al 52′, rete di Osimhen. Calcio piazzato di Mario Rui, colpo di testa vincente di Osimhen che batte Silvestri. La squadra di Spalletti continua ad attaccare, vuole i te punti per continuare la lotta scudetto ed ecco al 62′ sempre lui, Osimhen. Cross rasoterra di Di Lorenzo, Osimhen in area anticipa Pablo Marì e insacca di destro.

Il Napoli e padrone del gioco senza correre troppi rischi poi arriva all’82’ l’espulsione PABLO MARI’ per gioco scorretto su Zielinski. L’Udinese chiude la partita in dieci uomini dopo 6′ minuti di recupero, due note negative però per la squadra di Spalletti ovvero due gialli pesanti quello rimediato da RRAHMANI per fallo di mano e stessa ammonizione per Osimhen. I due giocatori diffidati non giocheranno la prossima partita contro l’Atalanta dopo la pausa della nazionale.

adsense – Responsive – Post Articolo