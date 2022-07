Borgosalus, domenica tra sport e cultura. Mattinata in giro per Montoro e serata culturale con giovani emergenti del territorio

Borgosalus prosegue il suo proficuo cammino nella generazione di benessere. Dopo il grande successo di pubblico nei primi giorni, la rassegna prosegue con le sue attività, previste fino al 31 luglio.

Al mattino è in programma il quinto cicloraduno, con cui gli amatori della bici potranno esplorare il territorio montorese, a piena integrazione tra sport e territorio, caratteristica mantra della manifestazione. Il raduno per gli appassionati è previsto alle 7.30 presso il Villaggio della Salute, sito a Montoro presso il Complesso Monumentale del Corpo di Cristo. Una volta radunatisi i partecipanti, il giro partirà per le 8 del mattino.

Nel pomeriggio, il focus si sposterà all’arte, con l’esposizione di quadri, a cura dell’artista graphic web Dorotea Virtuoso. Come in altre occasioni, anche per Borgosalus l’artista mette in evidenza le sue doti bella combinazione di immagini, parole e idee per trasmettere informazioni, soprattutto verso un pubblico specifico. La mostra è aperta al pubblico dalle 18 alle 22 presso il Villaggio della Salute.

In serata, l’attenzione si concentrerà su due giovani scrittrici del territorio, che presenteranno i propri testi letterari alle ore 21 presso il Villaggio della Salute: il romanzo fantasy Apocalypsis di Mya M. – all’anagrafe Mariagrazia Musto, la raccolta di racconti Persone andate a male di Carmen Ranfone. A condurre la serata culturale sarà il noto scrittore e critico letterario Nicola Vacca, mentre a porgere i saluti istituzionali sarà l’assessore alle politiche per la cultura e lo sport per il Comune di Montoro, Raffaele Guariniello. Apocalypsis si basa sulla storia di una ragazza diciassettenne, Samantha, che scopre di non far parte del mondo in cui vive, realtà che la porterà a trovare risposta a molti suoi interrogativi esistenziali. Persone andate a male è una pubblicazione composta da quindici racconti, che narrano la storia di diversi protagonisti nelle loro dinamiche terrene. L’autrice utilizza uno stile che non imprime alcun giudizio morale nei confronti dei suoi personaggi, lasciando ai lettori la possibilità di crearsi una loro personale idea.