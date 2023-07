Basket. Carida’ rinnova con la Del Fes

L’ASD Del Fes Avellino è lieta di comunicare di aver rinnovato l’accordo con il giocatore Matteo Caridà, che, dopo essere arrivato ad Avellino nella seconda parte della stagione 2021/2022, vestirà per la terza volta la canotta biancoverde.

Il cestista capitolino, classe 1995, 178 cm per 78 kg, ha terminato l’ultima regular season con 10.6 punti e 1 assist di media, realizzando l’high-score stagionale nella fondamentale gara 3 degli spareggi contro Taranto con 26 punti, 2 rimbalzi e 3 assist.

“Sono molto contento di avere l’opportunità di rimanere ad Avellino e di abbracciare questo progetto ambizioso nel quale mi trovo già da 2 anni con grande piacere – dichiara Matteo Caridà -. Non vedo l’ora di iniziare a fare sul serio con i miei nuovi compagni di squadra, per raggiungere tutti gli obiettivi e per farlo avremo bisogno ancora più degli anni precedenti della spinta del nostro pubblico per tornare a giocare in un Pala del Mauro infuocato.”

“La firma di Matteo Caridà è il frutto del suo impegno e dei suoi continui passi in avanti – dichiara Paolo Rotondi –. Matteo, una persona seria e legatissima ad Avellino, è ormai arrivato al terzo anno con noi crescendo sempre di più. Sono contento abbia sposato il nostro progetto e sono sicuro che potrà dare tanto alla nostra squadra in termini di punti veloci partendo dalla panchina”.