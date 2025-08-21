AVELLA. Raffaele Moccia: “Un Augurio Speciale per la Festa Patronale e un Annuncio per il Futuro”

Avella. – In occasione della Festa Patronale in onore di San Sebastiano e della Madonna delle Grazie, Raffaele Moccia ha voluto rivolgere un messaggio di augurio e condivisione a tutta la comunità avellana.

«Questi giorni rappresentano un momento speciale per tutti noi – scrive Moccia – un tempo di raccoglimento, ma anche di festa condivisa, in cui il nostro paese si riempie di tradizione, devozione e calore umano».

Quest’anno, per la prima volta dopo molto tempo, Moccia ha scelto di non prendere parte attivamente al Comitato Festa, una decisione maturata come pausa personale: «È stata una scelta per riflettere, ritrovare nuove energie e guardare le cose da un’altra prospettiva. Ma ho capito che ne ho ancora bisogno: non riesco a stare lontano da ciò che sento profondamente mio».

Da qui l’annuncio che guarda già al futuro: «L’anno prossimo tornerò a far parte del Comitato Festa. Lo farò con rinnovata motivazione, con lo stesso amore di sempre per le nostre tradizioni, e con la volontà di continuare a servire la comunità con passione e dedizione».

Un pensiero speciale, infine, va a chi quest’anno ha portato avanti l’organizzazione: «Un grazie di cuore a chi, con impegno e sacrificio, ha reso possibile la nostra festa. Avete fatto un lavoro splendido e da spettatore ho potuto ammirarlo con occhi nuovi e pieni di gratitudine».

Moccia chiude il suo messaggio con un augurio alla comunità: «Buona Festa Patronale a tutti voi! Viva San Sebastiano, viva la Madonna delle Grazie, viva Avella!».