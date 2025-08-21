A Sant’Anastasia nuova segnaletica per una viabilità più sicura

SANT’ANASTASIA — Proseguono in questi giorni i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale nelle strade cittadine.

L’amministrazione comunale ha scelto di partire dalle periferie: operai e tecnici sono entrati in azione lungo via Starza e nel quartiere Ponte di Ferro, dove si stanno tracciando nuove linee e installando cartelli aggiornati.

Il sindaco Carmine Esposito, che ha dato notizia dell’intervento attraverso i canali social, ha sottolineato che la priorità è la sicurezza. «Maggiore sicurezza per la viabilità e per i cittadini» ha dichiarato, ricordando come la manutenzione stradale rientri in un programma più ampio di cura del territorio.

L’iniziativa riflette l’attenzione crescente dei comuni italiani di media grandezza verso il tema della mobilità urbana, spesso segnata da reti viarie datate e segnaletica consumata dal tempo.