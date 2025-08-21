Altavilla Irpina (AV) – In arrivo i festeggiamenti in onore di San Pellegrino Martire.

La comunità di Altavilla Irpina si prepara a vivere i solenni festeggiamenti in onore di San Pellegrino Martire, appuntamento di fede e tradizione fissato dal 24 al 26 agosto. Accanto al programma religioso, un ricco calendario di eventi civili animerà le strade e le piazze del centro irpino.

La giornata di domenica 24 agosto sarà segnata da uno dei momenti più attesi: la tradizionale sfilata dei Battenti, che dalle prime ore del mattino accompagnerà i fedeli in pellegrinaggio verso il Santuario dei Santi Martiri Pellegrino e Alberico. Le confraternite provenienti da Mugnano del Cardinale, Avella, Baiano, Roccarainola, Monteforte Irpino, Picarelli (Starze-Summonte), Manocalzati (Arcella, Montefredane, S. Barbato) e Altavilla daranno vita a una processione di profonda intensità spirituale, rievocando una devozione antichissima radicata in tutta la Campania. Parallelamente, gli eventi civili prenderanno il via già dalle prime ore della giornata con l’arrivo della banda musicale “Città di Grottolella”, che accompagnerà le celebrazioni per le vie cittadine. In serata, alle ore 22:00, Altavilla ospiterà il concerto-spettacolo del gruppo folkloristico “Spaccapaese”, con musiche e danze popolari che uniranno tradizione e festa collettiva. Il programma proseguirà poi lunedì 25 agosto, con l’esibizione di Gianmarco Carroccia e il suo spettacolo musicale dedicato ai grandi cantautori italiani, e martedì 26 agosto, con il concerto conclusivo di Rosario Miraggio in Corso Garibaldi. Un mix di fede, cultura e spettacolo che renderà ancora una volta Altavilla Irpina uno dei cuori pulsanti della devozione religiosa e delle tradizioni in Irpinia.

(Andrea Squittieri)