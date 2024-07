Avella, Località Fontanelle: Giovani segnalano scempio ambientale causato da rifiuti da Picnic

Nella mattinata odierna, un gruppo di giovani speronesi e dell’area nolana ha denunciato alla nostra testata una situazione di degrado ambientale nella località Fontanelle ad Avella. I ragazzi, recatisi sul posto per trascorrere del tempo nella natura, hanno trovato rifiuti sparsi ovunque.

Molti frequentatori della zona, provenienti principalmente dall’area napoletana, pranzano sul verde prato della località e lasciano i rifiuti in sacchetti sul posto. Tuttavia, questi sacchetti sono spesso preda di animali selvatici e cani, che li disperdono, creando un vero e proprio scempio ambientale.

Sarebbe opportuno che l’amministrazione comunale di Avella intervenga predisponendo appositi cassonetti per contenere i rifiuti evitando di essere preda degli a animai in cerca di cibo. In questo modo si preserverebbe la bellezza e la pulizia dell’area verdeggiante delle Fontanelle.