Altavilla Irpina, tutto pronto per la processione di San Pellegrino: nell’anno giubilare esce la statua originale

Altavilla Irpina si prepara a vivere uno degli appuntamenti religiosi più solenni e attesi. Oggi, in occasione dell’Anno Giubilare dedicato a San Pellegrino, la comunità accoglierà un evento storico: la statua originale del Santo uscirà dalla chiesa per essere trasportata a spalla lungo le vie del paese.

La celebrazione inizierà con la Santa Messa delle ore 17:30, al termine della quale prenderà il via la processione che attraverserà le principali strade di Altavilla. Ad accompagnare il corteo, oltre alla devozione dei fedeli, ci saranno i canti, le preghiere e il suono solenne della banda musicale di Grottolella, che renderà ancora più suggestivo e partecipato il momento.

Quest’anno la ricorrenza assume un valore particolare: la presenza della statua originale, custodita gelosamente, rappresenta un richiamo profondo alle radici della fede e alla tradizione secolare che lega il popolo altavillese al suo patrono.

La processione, tra campane, musica e commozione, sarà non solo un atto religioso, ma anche un segno di identità e appartenenza che rinsalda il legame tra la comunità e San Pellegrino.