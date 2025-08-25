Calcio. Modena-Avellino, da questo pomeriggio la prevendita per il settore ospiti

25/08/2025 binews.it ATTUALITA', Calcio, Calcio Avellino, Calcio Avellino, EVIDENZA, SPORT 0

Calcio. Modena Avellino, da questo pomeriggio la prevendita per il settore ospiti

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Modena – Avellino che verrà disputata domenica 31 agosto 2025 alle ore 21:00 e valevole per la 2^ giornata del campionato di serie B, partirà questo pomeriggio, lunedì 25 agosto 2025, alle ore 15:00 la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Alberto Braglia” di Modena per un totale di 1600 posti.Calcio. Modena Avellino, da questo pomeriggio la prevendita per il settore ospiti

ticket avranno un prezzo di € 20,00 più diritti di prevendita e saranno acquistabili online e presso i punti vendita del circuito Vivaticket e saranno acquistabili liberamente senza necessità di fidelity card.

La vendita dei biglietti terminerà alle ore 19:00 di sabato 30 agosto 2025.