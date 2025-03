“ACCADDE OGGI”. Il 26 marzo 1827 moriva a Vienna Ludwig van Beethoven,

Il 26 marzo 1827 moriva a Vienna Ludwig van Beethoven, uno dei più grandi compositori della storia della musica. Considerato il ponte tra il Classicismo e il Romanticismo, Beethoven ha rivoluzionato la musica orchestrale, pianistica e da camera, lasciando un’eredità straordinaria.

Le ultime ore di Beethoven

Negli ultimi anni della sua vita, Beethoven soffriva di gravi problemi di salute, tra cui la sordità totale, dolori addominali cronici e insufficienza epatica. La sua morte avvenne in seguito a un lungo declino, probabilmente causato da una combinazione di avvelenamento da piombo, cirrosi epatica e infezioni.

Secondo le testimonianze dell’epoca, il 26 marzo 1827 Vienna era colpita da un temporale, e si dice che un fulmine abbia illuminato la stanza proprio mentre Beethoven esalava l’ultimo respiro. Il suo amico e compositore Anselm Hüttenbrenner, presente al momento della morte, raccontò che Beethoven sollevò il pugno verso il cielo prima di spegnersi.

Il funerale e l’eredità

Il 29 marzo 1827, oltre 20.000 persone accompagnarono il feretro di Beethoven per le strade di Vienna, dimostrando il profondo impatto che il compositore aveva avuto sulla società. Tra coloro che resero omaggio vi era anche Franz Schubert, che sarebbe morto meno di due anni dopo.

Beethoven ci ha lasciato capolavori immortali come:

Sinfonia n. 9 (Inno alla Gioia, oggi inno dell’Unione Europea)

Sonata al chiaro di luna

Concerto per violino

Sinfonia n. 5 (Ta-ta-ta-taaa… il più famoso incipit della storia della musica)

Oggi, Beethoven è ricordato non solo per il suo genio musicale, ma anche per la sua forza d’animo nel comporre capolavori nonostante la sordità. Un simbolo di determinazione e creatività senza limiti