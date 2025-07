“ACCADDE OGGI”. 3 luglio 1886: Karl Benz ottiene il brevetto che cambia la storia – Nasce ufficialmente l’automobile moderna

Il 3 luglio 1886 è una data destinata a cambiare per sempre il corso della mobilità umana. In quel giorno, l’ingegnere tedesco Karl Benz ricevette il brevetto ufficiale per il suo veicolo a motore a combustione interna: il “Benz Patent-Motorwagen”, universalmente considerato la prima automobile moderna della storia.

Il veicolo, a tre ruote, era alimentato da un motore a scoppio monocilindrico da 0,75 cavalli e poteva raggiungere una velocità massima di circa 16 km/h. Semplice, ma rivoluzionario, il Motorwagen rappresentava una svolta epocale rispetto ai mezzi a trazione animale che fino ad allora avevano dominato le strade del mondo.

La visionaria invenzione di Benz fu accolta inizialmente con scetticismo, ma grazie anche al supporto decisivo della moglie Bertha Benz – che nel 1888 compì il primo viaggio su lunga distanza con l’auto, da Mannheim a Pforzheim –, il motore a benzina cominciò a imporsi come soluzione concreta per il trasporto su strada.

Quell’atto ufficiale del 3 luglio 1886, registrato presso l’Imperial Patent Office di Berlino con il numero 37435, è oggi considerato il certificato di nascita dell’automobile. Un’invenzione che avrebbe rivoluzionato l’economia, la società, il lavoro, l’urbanistica e persino il modo di concepire lo spazio e il tempo.

Karl Benz, fondatore della Benz & Cie., può essere dunque ricordato come il padre dell’automobile. La sua idea, combinando ingegno meccanico e coraggio imprenditoriale, ha segnato l’inizio dell’era dell’automobilismo, aprendo la strada a un’industria che ancora oggi rappresenta uno dei pilastri dell’economia globale.