A Cicciano parte la raccolta dei mattoncini LEGO per abbattere le barriere architettoniche

Cicciano, Napoli – Il Comune di Cicciano ha dato il via a una lodevole iniziativa all’insegna dell’inclusione e della solidarietà: “Un mattoncino per una rampa!”, un progetto promosso con il supporto dell’associazione Autismo in Movimento e in collaborazione con scuole e realtà territoriali.

L’obiettivo è tanto semplice quanto potente: raccogliere mattoncini LEGO per costruire rampe per persone con disabilità, favorendo così l’abbattimento delle barriere architettoniche in maniera creativa, simbolica e partecipata.

I contenitori per la raccolta sono stati posizionati all’ingresso del Palazzo Comunale e presso le scuole statali del territorio, invitando la cittadinanza a donare i propri mattoncini inutilizzati. I LEGO raccolti saranno successivamente impiegati per la realizzazione di rampe, un gesto concreto per rendere gli spazi pubblici più accessibili.

Il progetto si inserisce in un più ampio contesto di educazione civica e rispetto per la diversità, promuovendo al tempo stesso il riuso creativo e la sensibilizzazione dei più giovani sui temi dell’inclusione e della gentilezza.

Come recita lo slogan dell’iniziativa:

“Un piccolo passo per l’abbattimento delle barriere architettoniche: FAI LA TUA PARTE!”

Un’iniziativa che unisce ingegno, solidarietà e partecipazione attiva, resa possibile grazie all’impegno del Consigliere Comunale Dott.ssa Angela Ferone e del Sindaco Prof. Giuseppe Caccavale.