Dimas è un nuovo giocatore della Sandro Abate

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2025-2026 il diritto alle prestazioni sportive di Edimar Antônio Oliveira Dos Santos conosciuto da tutti con il nome Dimas, classe 1986, laterale, nato in Brasile.

Dimas è tra i più forti e famosi calcettisti al mondo, segni particolari: tecnica, carisma, classe. Ha iniziato la carriera in Brasile nel Banespa poi Jaraguà Futsal e Ulbra. Una breve parentesi in Spagna con Interviù Fadesa prima di approdare nel campionato italiano al Napoli e successivamente alla Lazio dove ha giocato per cinque stagioni. In carriera ha indossato le maglie del Concordiense, Joaçaba Futsal, Assoeva e Mantova. Il nome di Dimas però è legato alla Città Eterna, per quattro campionati è stato all’Olimpus Roma e poi lo scorso anno alla Roma 1927, trascinatore e capitano della formazione capitolina. Con la nazionale brasiliana ha vinto il Campionato sudamericano Under 20.

«Sono felice di essere alla Sandro Abate – spiega Dimas – ringrazio il Club per avermi cercato e voluto. Voglio far bene e sono qui per vincere e regalare tante emozioni ai nostri tifosi. Ho giocato al Pala Del Mauro da avversario, è bellissima la carica dei nostri tifosi, insieme vivremo un grande campionato».