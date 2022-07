BAIANESE. Arrivano i corsi online in inglese tenuti da insegnate madrelingua rivolti a tutte le età ed esigenze

Con i nostri corsi di inglese on-line, fatti da insegnati da madrelingua, sono rivolti a tutte le età ed alle tue esigenze. Il nostro è l’unico metodo studiato per farti ottenere risultati nel minor tempo possibile. Qualsiasi sia il tuo punto di partenza, in poco tempo riuscirai a far salire di livello la tua conoscenza della lingua. I nostri programmi linguistici innovativi sono sviluppati per migliorare le tue competenze di ascolto, conversazione, lettura e scrittura in poco tempo e con ottimi risultati. La nostra scuola ha oltre 25 anni di esperienza ed è diretta dalla prof.ssa Heidi Hird. La nostra nuova sede si trova a Quadrelle (AV) alla via Aldo Moro 11 tel. 339 648 3413 oppure scrivici alla seguente email: heidihird1967@gmail.com

Se l’iscrizione avviene entro il mese di Luglio hai la possibilità di risparmiare la quota di iscrizione pari a 100 €. Cosa aspetta, call us immediately.

