U.S. Avellino. Triennale per Daniel Sannipoli

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla S.S. Latina Calcio 1932, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniel Sannipoli. Nato a Roma il 19 gennaio 2000 il centrocampista laziale ha firmato con il club un contratto triennale.

Cresciuto nelle giovanili del Trastevere, in carriera ha indossato le maglie del club capitolino e del Latina.

Con il Trastevere, club in cui ha mosso i primi passi, ha collezionato 119 presenze tra serie D e playoff di serie D mettendo a segno 15 gol in tre anni e fornendo 4 assist ai propri compagni di squadra.

Nella scorsa stagione ha giocato in serie C con il Latina ha collezionato 36 presenze, tra campionato, coppa Italia di serie c e playoff di serie C, mettendo a segno 4 gol e fornendo 3 assist ai propri compagni di squadra.

Benvenuto in Irpinia Daniel!