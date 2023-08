Alta Irpina: Sponz Fest 2023: Dieci Anni di Musica, Cultura e Follia

Dieci anni di Sponz Fest! Un decennio di musica, cultura e follia che ha trasformato l’Alta Irpinia in un luogo magico. Quest’anno, il festival ideato e diretto da Vinicio Capossela celebra un importante traguardo, e lo fa in grande stile. Dal 23 al 27 agosto, il Sponz Fest si svolgerà nel cuore della regione, portando il suo spirito vibrante a Calitri, il luogo dove tutto è cominciato.

Nel pomeriggio, alle 18.30, nello Slargo di Dem Demonio del Sentiero della Cùpa, il palcoscenico si anima con “Storie d’amore e transumanza,” un momento di pura poesia e melodia offerto dalla cantautrice irpina Makardìa. Un’esperienza che fonde la musica con le tradizioni locali, un omaggio alla bellezza dell’Alta Irpinia

Il Sponz Fest non si ferma mai, nemmeno di notte. I vicoli e le grotte del paese vecchio diventano il palcoscenico per una notte in folle. La travolgente Murga Los Adoquines De Spartaco e i “Pazzi di strada” Fan Fath Al, Flaco Leo Maldonado y sus amigos, Peppe Leone, Andrea Tartaglia, Lucky Salvatore, Victor Herrero e Mintcho Garrammone vi accompagneranno in questa avventura notturna indimenticabile.

Il Sponz Fest 2023 promette dieci giorni di musica, cultura e amicizia in un’atmosfera unica. Questo festival è molto più di un semplice evento; è un’esperienza aperta e collettiva che celebra la bellezza della regione e la passione per la musica e la cultura. Una celebrazione dei dieci anni di Sponz Fest che nessuno vorrà perdere.