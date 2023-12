Il presidente Marco Trasente della scandone basket di Avellino: Eccellenza premiata da Binews

Nella suggestiva cornice dell’Irpinia, emerge una figura di spicco per le sue eccezionali capacità imprenditoriali e la dedizione allo sport locale: Marco Trasente, presidente della Scandone Basket di Avellino e titolare della rinomata ditta SIA Impianti, sarà onorato con un premio tra le eccellenze durante la prossima edizione del premio Bassa Irpina, il 30 dicembre, presso il teatro Colosseo di Baiano.

Marco Trasente ha costruito una reputazione di grande prestigio nell’ambito industriale grazie alla sua azienda, SIA Impianti, un vero e proprio pilastro nella progettazione e realizzazione di impianti di aspirazione e filtrazione dell’aria. L’azienda, sotto la sua guida, ha stabilito elevati standard di qualità, offrendo soluzioni innovative e affidabili a una vasta gamma di settori industriali. La competenza di Trasente nel gestire una ditta di successo non solo ha consolidato la sua posizione nel mondo degli affari, ma gli ha anche fornito le abilità e l’esperienza necessarie per assumere un ruolo di leadership nella Scandone Basket.

La Scandone Basket di Avellino beneficia di una guida ambiziosa e competente grazie a Marco Trasente. Il presidente ha dimostrato di possedere una visione impressionante per il futuro del club, tracciando una rotta di successo basata su solide fondamenta imprenditoriali.

Il premio che sarà conferito a Marco Trasente durante la manifestazione del premio Bassa Irpina non è solo un riconoscimento personale, ma anche un omaggio alla sua determinazione nel portare la Scandone Basket a nuove vette. La sua leadership è un faro ispiratore per gli imprenditori locali e un esempio di come il successo nel mondo degli affari possa coniugarsi con la passione per lo sport e il contributo alla comunità.

(Andrea Salvatore Guerriero)