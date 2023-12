Sorriso e regali per i bambini ricoverati in Ospedale – La Polizia di Stato in visita al Reparto di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera “G. Moscati”

Un pensiero per i bambini ricoverati. Un sorriso in un momento difficile per i piccoli costretti a un letto d’ospedale. Nella mattinata di ieri Il Prefetto di Avellino Paola Spena ed Questore Nicolino Pepe, accompagnati da personale in divisa della Polizia di Stato, hanno consegnato ai piccoli pazienti ricoverati presso il Reparto di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino i pacchi-dono natalizi. Ad accogliere il Prefetto ed il Questore alla città ospedaliera c’erano il Dirigente Generale dell’Azienda Ospedaliera Moscati Renato Pizzuti, il direttore Amministrativo Chiara De Biase e il primario del Reparto Roberta Vega unitamente al personale medico ed infermieristico. Un particolare momento di svago quello vissuto dai bambini costretti a trascorre le festività natalizie in una corsia d’ospedale, che hanno subito manifestato, con tangibile emozione, la gioia nel vedere le donne e gli uomini in divisa consegnare loro i doni natalizi. La felicità di ricevere i gadget istituzionali è durata pochi istanti in quanto la loro attenzione si è subito catapultata verso la vera star della giornata, il cane poliziotto Vicky, un bellissimo pastore tedesco di 8 anni addestrato alla ricerca di persone, giunto a sorpresa in corsia con il suo conduttore, che ha contribuito ad accendere un ulteriore sorriso sui loro volti. Una felicità incontenibile e travolgente quella riversata nei confronti dell’amico a quattro zampe, pronto ad essere sommerso da carezze ed abbracci. Una bellissima giornata quella trascorsa presso il Reparto di Pediatria intesa a rappresentare un segnale di vicinanza delle Forze dell’Ordine alla cittadinanza e, in particolare, alle persone fragili.