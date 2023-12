Il Castello Longobardo di Avella: Una nuova via per la Storia

Nella suggestiva cornice di Avella, la cittadina archeologica ricca di storia e fascino, il Castello Longobardo si prepara a rivelare un nuovo volto grazie ai recenti lavori di allargamento e sistemazione della strada di accesso, un progetto ambizioso finanziato dalla Comunità Montana “Partenio – Vallo Lauro Baianese”.

Il Castello Longobardo, antico maniero che domina il paesaggio, è da sempre uno dei tesori storici della regione. Oggi, grazie agli sforzi congiunti della comunità locale e della Comunità Montana, diventerà ancora più accessibile, aprendo le porte della storia a un pubblico più ampio.

I lavori di allargamento, già ultimati nella parte alta di accesso, rappresentano un passo importante verso la resa della struttura più accessibile a visitatori e appassionati di storia. Nei prossimi mesi, il completamento dell’allargamento nella parte bassa, precisamente da via Campopiano, permetterà di realizzare una strada di circa 7 metri, consentendo il doppio senso di marcia.

La nuova infrastruttura non solo agevolerà l’accesso al Castello, ma sarà anche un elemento chiave per preservare e valorizzare il patrimonio storico della zona. L’allargamento sarà completato da muri laterali che non solo garantiranno la sicurezza dei visitatori ma contribuiranno anche all’estetica del luogo, integrandosi armoniosamente con l’architettura circostante.

Questi lavori sono il risultato di una vecchia progettazione della presidenza dell’ex sindaco di Avella, Domenico Biancardi, il cui impegno e visione hanno contribuito a trasformare un’idea in una realtà tangibile. La sua eredità si manifesta non solo nella conservazione del patrimonio culturale, ma anche nell’apertura di nuovi percorsi di scoperta per le generazioni presenti e future.

Il Castello Longobardo di Avella è destinato a diventare un luogo di ritrovo per gli amanti della storia, un’attrazione turistica che celebra il passato mentre guarda al futuro. L’inaugurazione della strada di accesso allargata sarà un momento di festa e di celebrazione della cultura locale, un invito a esplorare e apprezzare le ricchezze storiche di questa affascinante cittadina archeologica.