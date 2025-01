Calcio. Pomigliano e Sessana si dividono la posta. Al Gobbato è 1-1

Pomigliano e Sessana si dividono la posta nella prima gara del 2025 e del girone di ritorno. Un gol per tempo, entrambi su calcio di rigore, sono lo specchio di una gara che ha dato pochi sprazzi di gioco da entrambe le parti.

La gara si apre con un primo episodio dubbio al 7′ quando i padroni di casa reclamano un fallo in area di rigore su cui l’arbitro lascia correre. La Sessana è propositiva al 9′ con una buona incursione di Signorelli che si trova face to face con Bellarosa, che riesce a chiudere lo specchio ed a respingere la conclusione a rete. Al 13′ azione pericolosa per il Pomigliano, da calcio d’angolo di Cardone arriva l’assist per l’incornata di Principe, il colpo di testa trova l’opposizione di Scolavino, che devia ancora in angolo. Passano tre minuti e Sanguinetti si rende protagonista di una buona azione personale, partendo sulla fascia destra ed accentuandosi fino a provare la conclusione e giro che si spegne però di poco a lato. Al 21′ Matute è bravo a rubare un pallone a centrocampo ed a provare il lancio per Pricipe, che è però anticipato dall’uscita di Scolavino. Al 30′ Sessana che torna in avanti con Pisani che dopo una buona azione sulla fascia prova il tiro-cross che costringe Bellarosa a bloccare in due tempi una sfera insidiosa. Al 32′ l’episodio che sblocca la gara: Incursione di Granato verso l’area di rigore che cerca, e trova, l’uno-due con Principe, entrano in area di rigore, al momento della conclusione il difensore granata viene atterrato da Panaro, e l’arbitro fischia il rigore. Dal dischetto Principe piazza il pallone nell’angolino destro, dove Scolavino non può arrivare, per il vantaggio del Pomigliano. La Sessana riorganizza le idee e i padroni di casa non pungono più di tanto nei minuti che portano al half time.

La gara riprende, e dopo tre giri di lancette, arriva il secondo episodio chiave del match. La Sessana si lancia in attacco per provare a riequilibrare il risultato, l’incursione dei giallo-blu induce la difesa granata a commettere fallo da rigore. Sul dischetto si presenta l’ex Felice Simonetti, che ha iniziato la stagione con la maglia granata. Il tiro è bene angolato, Bellarosa sfiora ma non riesce a deviare il pallone che si insacca alle sue spalle. La gara è sul 1-1. Il match resta sostanzialmente in equilibrio, fino alla fine, con poche occasioni degne di nota ed un gioco spezzettato. Gli animi si accendono nel finale quando, appena uscito dal campo, Cavaliere viene espulso su segnalazione del guardalinee. Lo stesso numero 4 si rende protagonista di uno scontro verbale con i sostenitori granata prima di abbandonare il campo. Nessun’altra emozione scaturisce dagli ultimi giri di lancetta, con la gara che va in archivio sul 1-1

RETI: 34′ Principe [P] (Rigore), 49′ Simonetti [S](Rigore)

POMIGLIANO: Bellarosa, Granato, Di Finizio, Maute (68′ Tassiero), Tommasini, Liccardi (83′ Cirelli), Di Prisco, Cardone (58′ Imbimbo), Principe, Sanguinetti (83′ Siciliano), Viglietti (83′ Dorato). A DISPOSIZIONE Angarelli, Nelli Tagliaferro, Esposito, Grande. ALL. Felice Rea

SESSANA: Scolavino (45′ Marra), Pollio, Panaro, Cavaliere (87′ Borrelli), Esposito V., Viglietti L., Esposito S. ( 45’Palumbo), Cigliano (75′ D’Abronzo), Simonetti (66′ Carnicelli), Pisani. A DISPOSIZIONE Severino, Verde, Brasiello, Del Giudice. ALL. Antonio De Stefano

AMMONITI: Matute, Licciardi (Pomigliano) Pollio, Panaro, Severino e mister De Stefano (Sessana)

ESPULSO: Cavaliere (Sessana) al 88′ dopo essere stato sostituito.

ANGOLI: 6-1

DIRETTORE DI GARA: Luigi Ascione (Torre del Greco)

ASSISTENTI: Ricordino Maffia (Agropoli) e Salvatore Capasso (Ercolano)

RECUPERO: 1 minuti (primo tempo) e 6 minuti (secondo tempo)