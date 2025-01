Avellino Basket contro Orzinuovi al giro di boa

Si torna in campo per chiudere il girone di andata. Gli irpini dell’Avellino Basket saranno di scena domenica pomeriggio alle 18.00 sul campo di Orzinuovi, uno dei team più attrezzati di questa Serie A2, che un paio di settimana fa ha deciso di cambiare rotta ed allenatore. A guidare i lombardi non c’è più Franco Ciani, ma Simone Bianchi, promosso a capo allenatore dopo l’esonero del tecnico friulano.

Il team del presidente Mascio ha anche inserito in organico Jazz Johnson, l’americano già ha incontrato Avellino alla seconda giornata di campionato quando vestiva la maglia di Rieti. I biancoverdi lo conoscono bene e sono pronti a prendere le contromisure adatte per riprendere a correre, dopo lo stop subito la passata settimana.

Nell’ultima giornata di campionato Avellino ha affrontato al PalaDelMauro Cremona, mentre la squadra di coach Bianchi è stata ospite di Udine al PalaCarnera. Match diversi per le due formazioni, entrambe uscite sconfitte.

Orzinuovi sta cercando di trovare le nuove gerarchie, l’arrivo di Johnson conferma le ambizioni dei lombardi, che in organico hanno anche altri giocatori di categoria. Tra questi il lungo formato muscoli ed energia Jarvis Williams, poi il bomber italiano Simone Pepe, la guardia Alessandro Bertini. Un team che deve ritrovarsi, per una società che ha ambizione e che vede tra i quadri dirigenziali anche Fabrizio Frates in qualità di direttore sportivo.

I NUMERI

I punti non mancano alla formazione lombarda, che realizza 78.8 punti di media con il 53.0% da due, il 32.0% da tre ed il 72.0% ai liberi e 38.4 rimbalzi di media. Il miglior realizzatore è Johnson con 18.0 punti di media seguito da Williams con 16.7. Il primo tra gli italiani è Simone Pepe, che ha un forte legame con l’Irpinia avendo la moglie origini di San Mango sul Calore.

Avellino riparte dai suoi 77.5 punti e dalla consapevolezza di dover scendere in campo offrendo una prestazione di squadra, in cui sarà il gruppo a dover fare la differenza.

LA DIRETTA: Streaming su LNP PASS a partire dalle 18.00

ARBITRI: Marco Vita, Alessandro Tirozzi, Sebastiano Tarascio

GRUPPO MASCIO ORZINUOVI

Williams, Johnson, Pepe, Guariglia, Costi, Bertini, Loro, Bergo, Moretti, Bogliardi

All. Simone Bianchi

AVELLINO BASKET

Lewis, Jurkatamm, Sabatino, Mussini, Codeluppi, Earlington, Maglietti, Verazzo, Bortolin, Nikolic, Perfigli, Chinellato

All: Alessandro Crotti