Solidarietà a Sperone: Riunione Sindacale per affrontare la precarietà degli Operai OTD.

Uniti per Sperone vicino agli otd. Mercoledì pomeriggio presso la sala consiliare del comune di Sperone si è tenuta una riunione sindacale con gli operai otd della comunità montana Partenio Vallo Lauro. “Siamo stati invitati da alcuni amici lavoratori a partecipare a questa riunione, a loro e alle rispettive famiglie va la nostra vicinanza. Non è sicuramente semplice vivere da precari da tanti anni . Per quello che ci compete cercheremo di approfondire la questione per portarla sui tavoli istituzionali”.