La Primula Volley Sperone si stringe attorno a Giulia Conte per la scomparsa del nonno Marco Alaia

Sperone (AV) – Momento di dolore per la comunità sportiva della Primula Volley Sperone, che in queste ore ha voluto manifestare la propria vicinanza alla giovane atleta Giulia Conte, colpita dalla perdita del caro nonno, Marco Alaia.

La società, attraverso un messaggio ufficiale, ha espresso le più sentite condoglianze alla giocatrice e alla sua famiglia, stringendosi attorno a lei in questo momento di grande tristezza.

Il mondo dello sport, spesso capace di unire e sostenere, diventa in circostanze come queste una vera famiglia: compagne di squadra, dirigenti e tecnici hanno voluto far sentire a Giulia il calore e l’affetto che la contraddistinguono anche al di fuori del campo.

Un pensiero affettuoso va dunque a Giulia e ai suoi cari, con l’auspicio che possano trovare conforto nella vicinanza della comunità sportiva e dei tanti che stimavano e ricordano con affetto Marco Alaia.