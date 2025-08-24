Incidente mortale a Giffoni Valle Piana: perde la vita un giovane di 22 anni, grave una ragazza

Giffoni Valle Piana (SA), 24 agosto 2025 – Un grave incidente stradale ha sconvolto la comunità di Bellizzi nelle prime ore di questa mattina. Poco dopo le 7, lungo la strada provinciale Sp 26 in territorio di Giffoni Valle Piana, si è verificato un violento schianto che ha causato la morte di un ragazzo di 22 anni e il ferimento grave di una giovane donna.

L’impatto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, non ha purtroppo lasciato scampo al giovane, originario di Bellizzi. La ragazza che viaggiava con lui è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita in codice rosso all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, dove versa in condizioni critiche.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi di soccorso, insieme ai carabinieri e alla polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.