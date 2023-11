Torna la Giornata di Prevenzione ad Avella: Un’opportunità per la salute, appuntamento domenica 12 presso il chiostro dei frati cappucini

L’associazione Amos Partenio, in collaborazione con il gruppo Masci e il Comune di Avella, sta promuovendo un importante appuntamento dedicato alla prevenzione della salute. Domenica 12 novembre 2023, a partire dalle ore 17:30, presso il Convento Francescano, i cittadini avranno l’opportunità di sottoporsi gratuitamente a controlli medici con specialisti altamente qualificati.

La giornata di prevenzione prevede la presenza del Senologo dott. Carlo Iannace, dell’ecografista Michele Capozzi e del nefrologo Giovanni Cibelli, i quali metteranno a disposizione la loro expertise per effettuare controlli e consulenze mediche. Questa iniziativa mira a promuovere la prevenzione e la consapevolezza della salute tra i cittadini, offrendo loro l’opportunità di verificare il proprio stato di salute in maniera gratuita.

Per partecipare a questa giornata di prevenzione, è necessario prenotare una visita chiamando il numero 3714857752 dal lunedì al venerdì, nell’orario compreso tra le 15:30 e le 17:30. Le visite saranno programmate in base all’ordine di prenotazione, quindi è consigliabile prenotarsi in anticipo per garantire il proprio appuntamento.

L’associazione Amos Partenio, insieme ai suoi partner e al Comune di Avella, si impegna a promuovere la salute e il benessere della comunità locale attraverso iniziative di prevenzione come questa. La partecipazione a questa giornata offre ai residenti un’opportunità preziosa per monitorare la propria salute e ricevere consulenze da esperti in vari campi medici.

La salute è un bene inestimabile, e grazie a iniziative come questa, i cittadini di Avella possono essere proattivi nella salvaguardia del proprio benessere. Non perdete questa occasione per prendervi cura di voi stessi e della vostra salute.