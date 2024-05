Si è laureata in Giurisprudenza Maria Manzi di Quindici (AV). Gli auguri alla nel dottoressa giungono dal marito Franco, suocera Gianna, dalla mamma Yvonne e sorella Alba. “Congratulazioni per il traguardo della laurea in Giurisprudenza! Che il tuo impegno e la tua passione per il diritto ti guidino verso un futuro ricco di successi e soddisfazioni. Complimenti e in bocca al lupo per il tuo prossimo cammino!”