A causa della rottura della condotta adduttrice DN 200 in agro di Marzano di Nola, l’erogazione idrica a servizio dei serbatoi dei Comuni di Moschiano, Quindici, Lauro e Taurano è sospesa. I lavori sono in corso, così come avvisa l’azienda Alto Calore, pertanto potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione idrica nella giornata odierna, in virtù della durata dell’intervento di riparazione in atto, la cui ultimazione è prevista in tarda serata.