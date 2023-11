100 DI QUESTI GIORNI. Avella, il giovane Pellegrino Pavone presta giuramento nell’Arma dei Carabinieri. Gli auguri

Caro Pellegrino, oggi è un giorno davvero speciale, un giorno in cui hai pronunciato il tuo giuramento presso la Scuola Carabinieri a Campobasso. È un traguardo straordinario, e siamo incredibilmente orgogliosi di te. Da parte di tuo papà Lorenzo, tua mamma Filomena e zio Carmine Corrado, giungano i più affettuosi auguri per questo momento importante della tua vita. Hai dimostrato impegno, dedizione e una straordinaria determinazione per raggiungere questo obiettivo, e siamo certi che il tuo percorso sarà ricco di successi. Che la tua carriera nei Carabinieri sia coronata da soddisfazioni e che tu possa continuare a crescere professionalmente e personalmente. Siamo certi che affronterai ogni sfida con la stessa determinazione che ti ha portato fino a questo punto. In bocca al lupo, Pellegrino! Continua a brillare e a perseguire i tuoi sogni con la stessa passione che hai dimostrato finora. Con affetto, Papà Lorenzo, Mamma Filomena e Zio Carmine Corrado.