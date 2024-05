Salame di Mugnano del Cardinale IGP un opportunità di sviluppo economico per la Città del Baianese e l’intera provincia di Avellino

Oggi sembra essere più vicino il traguardo, grazie alle nuove generazioni imprenditoriali Mugnanesi , si puoi veramente sognare in un rilancio vero e proprio. Il Comitato Promotore per il riconoscimento del marchio IGP del Salame di Mugnano del Cardinale ha inviato la documentazione alle autorità competenti. Un passo decisivo verso il riconoscimento ufficiale di un prodotto che rappresenta una vera e propria eccellenza del territorio irpino. Il Salame di Mugnano del Cardinale vanta una storia antica e una tradizione produttiva consolidata. La sua produzione si basa su tecniche artigianali tramandate di generazione in generazione, che garantiscono un prodotto di altissima qualità. Le caratteristiche organolettiche del Salame di Mugnano del Cardinale lo rendono unico: il colore rosso rubino intenso, il profumo speziato e persistente, il sapore deciso e leggermente piccante lo rendono un prodotto apprezzato dai buongustai di tutto il mondo. Il riconoscimento del marchio IGP rappresenta un traguardo importante per il Salame di Mugnano del Cardinale. Ciò significa che il prodotto potrà fregiarsi di un marchio che ne attesta la qualità, la tradizionalità e il legame con il territorio. Un riconoscimento che non solo valorizzerà il prodotto in sé, ma che darà anche un importante impulso all’economia locale, favorendo lo sviluppo delle aziende produttrici e creando nuove opportunità di lavoro. L’ottenimento del marchio IGP sarà un successo di tutta la comunità di Mugnano del Cardinale, che si è sempre adoperata per la promozione e la valorizzazione del proprio patrimonio gastronomico. Un successo che dimostra la tenacia e la passione dei produttori locali, che hanno saputo custodire e tramandare un tesoro prezioso come il Salame di Mugnano del Cardinale. L’impegno del Comitato Promotore e la qualità del prodotto fanno ben sperare per un esito positivo della richiesta di riconoscimento IGP. Il Salame di Mugnano del Cardinale ha tutte le carte in regola per affermarsi come un prodotto d’eccellenza a livello nazionale e internazionale. Oggi vanno ringraziati il presidente del Consorzio Paolo Corbisiero a tutto il comitato promotore, Salumificio Schettino, Salumifico Canonico, Salumificio Lisa, Salumifico Picariello, Salumificio Corbisiero, Salumificio Lucis. Un ringraziamento va soprattutto , alle grande professionalità del Dott. Italo Sant’Angelo, Vitttorio Frascadone e Dott Bianco. Con la loro grande esperienza hanno saputo amalgamare tutte le richieste del comitato promotore ,creando un disciplinare a regola d’arte . Non resta che attendere la decisione delle autorità competenti, certi che il Salame di Mugnano del Cardinale otterrà il giusto riconoscimento e conquisterà il posto che merita nel panorama gastronomico italiano. Un’occasione imperdibile per diventare insaccatore e legatore professionale A breve partirà un corso professionale retribuito per diventare insaccatore e legatore professionale, riconosciuto dalla Regione Campania. Un’iniziativa promossa dal Salumificio Corbisiero, azienda leader nella produzione di salumi di alta qualità a Mugnano del Cardinale (Avellino). Il corso, della durata di 600 ore, si terrà presso la sede del Salumificio Corbisiero e fornirà ai partecipanti le competenze e le conoscenze necessarie per svolgere con professionalità la professione di insaccatore e legatore. I partecipanti al corso apprenderanno le tecniche di lavorazione delle carni suine, dalla selezione alla trasformazione in salumi, con particolare attenzione alle fasi di insaccatura e legatura. Inoltre, acquisiranno conoscenze di igiene alimentare, sicurezza sul lavoro e normativa vigente. Il corso è rivolto a persone di maggiore età, inoccupate o disoccupate, che desiderano acquisire una nuova professionalità spendibile nel settore agroalimentare. Al termine del corso, i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza riconosciuto dalla Regione Campania. Un’occasione unica per entrare a far parte di un settore in crescita e per acquisire una professionalità altamente richiesta dalle aziende del settore. Il Salumificio Corbisiero, infatti, offre ai corsisti la possibilità di essere inseriti in azienda al termine del corso, con un contratto di lavoro retribuito. D’Apolito Felice