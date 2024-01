SOS 4 ZAMPE. Avella, cane di taglia medio grande cerca padrone

Si è smarrito un cane di taglia medio grande, con una testolina paffuta ma molto magro e provato. Si è avvicinato ad una abitazione in via de Sanctiis ad Avella dove Daniela Guerriero lo ha sfamato e coccolato ma purtroppo non può tenerlo in stallo. Si prega di condividere affinché si trovi il padrone se si è smarrito oppure una famiglia disposta a cambiargli il destino.

La piaga del randagismo è sempre più grave. Avella è una comunità benevola e accogliente. Qui gli animali si trattano bene. Siamo certi che anche per questa creatura ci sarà un cuore buono capace di dargli una casa, un giardino, una ciotola di cibo e una carezza.