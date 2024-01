Dal 18 Gennaio iscrizioni aperte per l’I.C.S. “Mons. P. Guerriero” di Avella

Anche quest’anno si svolgeranno online le procedure di iscrizione per tutte le classi prime dell’ I.C.S. “Mons. P. Guerriero” di Avella. La domanda resta cartacea solo per la Scuola dell’infanzia.

Per favorire le iniziative di orientamento e scelta consapevole della scuola e offrire un servizio utile per le famiglie, da quest’anno è online la Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it), punto di accesso per usufruire dei principali servizi e strumenti del Ministero.

E proprio all’interno della Piattaforma Unica è presente il nuovo punto di accesso alle iscrizioni online, con tutte le informazioni utili per la procedura: https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni.

Sulla Piattaforma potrà essere individuata la scuola d’interesse tramite il servizio “Scuola in Chiaro”. La domanda di iscrizione online deve essere inoltrate dalle ore 8:00 del giorno 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Sarà possibile presentare una sola richiesta di iscrizione online per ogni alunno/studente. La Piattaforma Unica avviserà in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’app IO, delle variazioni di stato della domanda e consentirà di seguirne il percorso. L’ I.C.S.“Mons.P.Guerriero” di Avella ormai da anni si pone al centro dell’azione didattica ed educativa del territorio della Bassa Irpinia promuovendo non solo valori universalmente riconosciuti come la Pace, la Speranza, la Salute, il Riconoscimento dei Diritti Civili per tutti gli individui, l’Inclusione e la Solidarietà, il rispetto dell’ambiente e le pratiche legate allo sviluppo sostenibile, ma, con un occhio attento e vigile agli obiettivi dell’Agenda 2030, si presenta come uno spazio aperto e dinamico dove ciascun alunno può sviluppare le proprie inclinazioni e può essere supportato nel far emergere e valorizzare i propri personalissimi talenti con azioni didattiche e pratiche laboratoriali innovative e al passo con i tempi. Il personale di segreteria è disponibile per qualsiasi informazione sia in presenza, sia contattando il numero 081 825 13 21 e sempre attivo è il sito della scuola consultabile in ogni momento al seguente link https://www.icavella.edu.it/.