Regionali, la consigliera di Avella Antonia Caruso commenta l’esclusione dalla lista PD: “Bruciato un seme innovativo”

La riflessione della consigliera dopo la scelta del partito: “Comprendo perché i giovani si allontanano dalla politica”

Avella (AV) – Dopo ore di tensioni e trattative interne al Partito Democratico irpino per la definizione della lista dei candidati alle elezioni regionali in Campania, arriva la dichiarazione della consigliera comunale Antonia Caruso, rimasta esclusa dalla rosa finale.

“La proposta di una mia candidatura con il PD alle elezioni regionali – spiega Caruso – è stata esclusivamente un’idea del partito, alla quale avevo dato il mio consenso con riserva. Considerati tutti i giochi di potere interni al partito, ai quali non ho volutamente partecipato, comprendo il motivo per cui oggi i giovani si allontanano dalla politica”.

Un’analisi amara ma lucida quella della consigliera, che rivendica la propria posizione di indipendenza e denuncia la difficoltà di rinnovamento all’interno dei meccanismi di partito.

“Sono onorata – aggiunge – di tutte le manifestazioni e attestazioni di stima che mi sono pervenute da amici e da ambienti anche non vicini al PD. Resta tuttavia un rammarico: che questo mandamento, ancora una volta, rimane politicamente un deserto ove poteva attecchire un piccolo seme innovativo e che è stato invece bruciato con un lanciafiamme sia regionale che nazionale.”

Infine, Caruso rivolge parole di riconoscenza al consigliere regionale uscente:

“Ringrazio il mio amico Maurizio Petracca per aver creduto in me, al quale va tutto il mio sostegno.”

Con la sua esclusione, il quartetto del PD irpino per le prossime regionali risulta ora composto da Maurizio Petracca, Laura Cervinaro, Anna Nazzaro e Antonio Gengaro.