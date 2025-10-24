Monteforte Irpino inaugura la nuova area giochi e la Sezione Ragazzi della Biblioteca Comunale

Monteforte Irpino (AV) – Domenica 27 ottobre alle ore 10.00, la villetta comunale adiacente a Piazza Umberto I sarà il cuore di una giornata di festa per la comunità montefortese.

Il Comune inaugurerà ufficialmente la nuova area giochi e la Sezione Ragazzi della Biblioteca Comunale, due spazi pensati per i più piccoli e per promuovere la cultura, la socialità e la crescita educativa.

L’evento, fortemente voluto dalla Commissione Straordinaria, rappresenta un passo significativo nella valorizzazione degli spazi pubblici e nella promozione della lettura tra le giovani generazioni.

Il programma prevede, alle ore 10.00, gli interventi istituzionali con i saluti della Commissione Straordinaria e del Dirigente Scolastico, che sottolineeranno il valore dell’iniziativa come segnale di attenzione verso l’infanzia e la cultura.

Alle ore 10.30, presso la Sezione Ragazzi situata al primo piano della Casa della Cultura, si terrà l’appuntamento con le “Letture ad alta voce”, a cura di Consiglia Aquino dell’Angolo delle Storie, un momento dedicato ai bambini per avvicinarli al piacere della narrazione e dell’immaginazione.

L’apertura della nuova area ludica e dello spazio bibliotecario dedicato ai più giovani intende essere un simbolo di rinascita e di comunità, offrendo a Monteforte un luogo di incontro e crescita condivisa.

La cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento di festa e di impegno culturale, che conferma la scuola e le istituzioni come presìdi fondamentali di educazione e civiltà.