La Misericordia del Baianese inaugura la nuova sede.

La presenza di una Fraternità di Misericordia in un paese non è solo una risorsa, ma una vera e propria necessità. Garantisce tempestività, solidarietà e supporto nei momenti di emergenza e non solo. Per i cittadini del mandamento, la Misericordia è diventata una realtà fondamentale, un pilastro che ha contribuito a rendere il paese più sicuro e attento ai bisogni della comunità.

Il lungo cammino che ha portato all’inaugurazione della nuova sede operativa della Fraternità di Misericordia del Baianese ODV è il frutto di anni di lavoro, sacrificio e passione. Un percorso che ha visto protagonista in prima linea il Presidente Vincenzo Caruso e il suo team, che con dedizione hanno costruito una realtà solida, capace di rispondere ai bisogni della comunità e di evolversi costantemente.

Domenica 7 settembre 2025 rappresenta un giorno storico per l’associazione, che celebra non solo l’apertura della nuova sede in Via Francesco De Sanctis 23, nel cuore di Avella, ma anche la realizzazione di un sogno che si concretizza dopo anni di impegno e lavoro incessante.

La Misericordia ha sempre avuto un ruolo cruciale nel soccorso sanitario, nella formazione e nel supporto a chi si trova in difficoltà. In un territorio dove i bisogni sono sempre più evidenti e le risorse pubbliche non sempre sufficienti, realtà come quella della Fraternità sono diventate un punto di riferimento imprescindibile. La nuova sede, moderna e funzionale, risponde a queste esigenze, rafforzando il legame tra l’associazione e la comunità che da sempre la sostiene e la supporta.

Il lungo lavoro che ha portato alla realizzazione di questo progetto è stato reso possibile anche grazie al supporto delle istituzioni locali, che hanno creduto nel progetto e messo a disposizione le risorse necessarie per garantirne il successo. Il loro impegno e la sensibilità verso le necessità della comunità sono stati fondamentali per raggiungere questo traguardo.

Sotto la guida del Presidente Vincenzo Caruso, la Misericordia del Baianese ha saputo crescere affrontando sfide, raccogliendo fondi e creando una rete di solidarietà che ha coinvolto sempre più persone. Grazie al suo lavoro e alla sua visione, oggi l’associazione è pronta a fare un salto di qualità, ampliando i suoi servizi e diventando un punto di riferimento non solo per Avella, ma per l’intero comprensorio baianese.

Il programma dell’inaugurazione, che si terrà dalle 9:00 di domenica, è ricco di iniziative per tutti. La giornata inizierà con un corso di BLS-D (Basic Life Support – Defibrillation) per commercianti e cittadini, presso il Teatro Comunale “Domenico Biancardi”, mentre in Piazza Convento sarà attivo il poliambulatorio mobile “Missione Salute”, con visite cardiologiche, angiologiche gratuite e controlli di pressione, glicemia e saturazione.

Alle 10:00 si terranno attività educative per bambini, con simulazioni di protezione civile, soccorso e antincendio. Alle 16:30 arriveranno le Associazioni consorelle, in Viale San Giovanni, per partecipare alla manifestazione. La Santa Messa delle 17:30, celebrata presso la Collegiata di San Giovanni Battista, sarà seguita dalla benedizione della nuova ambulanza e dalla sfilata dei mezzi per le vie del paese.

Il momento culminante della giornata sarà il taglio del nastro presso la nuova sede, alla presenza delle autorità, segno simbolico di un nuovo capitolo per la Misericordia, ancora più forte e radicata sul territorio. La giornata si concluderà con un buffet aperto a tutti, come segno di ringraziamento per la partecipazione e per il continuo supporto della comunità.

La Fraternità invita tutti a partecipare a questa giornata di festa e condivisione, per celebrare insieme un nuovo inizio, all’insegna del servizio, della solidarietà e della vicinanza a chi ha bisogno.(Lucia Carullo)