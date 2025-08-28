Forino (Av): Dopo 15 Anni il Rifugio dei Cani Randagi prossimo alla chiusura . L’ appello di Rosa responsabile del rifugio: “Chi può ci aiuti”

Rosa, giovane ragazza forinese, da anni crede ciecamente in una missione davvero speciale: salvare i cani randagi dalla strada donando loro un rifugio sicuro.

Da 15 anni, insieme alle volontarie di Ciotole Piene Pance Felici – Rescue Italia APS, dedica la sua vita ai randagi di Forino. Sole, pioggia, febbre o stanchezza… non è mai mancata un solo giorno. Perché i cani non aspettano: hanno fame, hanno paura, hanno bisogno di amore.

Oggi, però, chi ha sempre dato tutto rischia di perdere tutto. Il piccolo rifugio, che da anni sorge nel giardino della Protezione Civile, deve chiudere: il 15 settembre Rosa e le sue volontarie dovranno sgomberare.

Dice Rosa: «Abbiamo bussato al Comune, scritto PEC, chiesto di utilizzare terreni comunali abbandonati. Silenzio e indifferenza».

Eppure, in questi anni, Rosa ha:

salvato più di 400 cani, portandoli verso una nuova vita in tutta Italia e all’estero;

fatto risparmiare al Comune migliaia di euro, evitando che gli animali finissero nei canili dove, al Sud, spesso muoiono dimenticati;

regalato alla comunità di Forino un esempio di amore, speranza e dignità.

Ora, però, la sua voce e quella dei cani rischiano di spegnersi. Il countdown è iniziato.

Serve un terreno, un posto sicuro dove accogliere i cani. Serve sostegno economico, piccolo o grande che sia. Serve che qualcuno tenda la mano a Rosa, perché il cuore non può essere lasciato solo.

Afferma Rosa: «Se non può farlo Forino, allora ci auguriamo che un altro Comune voglia accogliere questa realtà, che è un tesoro sociale e umano e non un peso. Aiutateci a non far morire questo sogno: condividete, parlatene, contattateci se avete un terreno o un modo per aiutarci. Perché 15 anni di amore non possono finire sotto il silenzio delle istituzioni».