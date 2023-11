AVELLA. Una delegazione di giovani alunni dell’ I.C.S “Mons. P. Guerriero” è tra i bambini che incontrano il Papa”

Oggi, lunedì 6 novembre, settemila piccoli si sono ritrovati in Aula Paolo VI con Papa Francesco nell’ambito di un evento patrocinato dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione. Per l’occasione sarà pubblicata L’Enciclica dei bambini, libro di padre Enzo Fortunato e Aldo Cagnoli, con la prefazione del Pontefice.

I bimbi erano provenienti da 84 Paesi e tra essi anche un gruppo di alunni delle classi I della Scuola Secondaria di I grado dell’ I.C.S.” Mons.P. Guerriero” di Avella con due docenti accompagnatori. Durante l’incontro hanno condiviso “le loro speranze e preoccupazioni per il futuro”. Il Papa ha detto “Cari bambini, vi abbraccio, e sappiate che il vostro Papa e ‘nonno’ farà di tutto perché possiate vivere in un mondo più bello e buono”. L’evento è stato patrocinato dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione e organizzato in sinergia con Comunità di Sant’Egidio, Cooperativa Auxilium, Trenitalia e Busitalia (società del Gruppo FS Italiane), Uffici Scolastici Regionali e con il sostegno del mondo francescano, della Fondazione PerugiAssisi e della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Davanti a una società in guerra l’uno con l’altro, vedere tanti bambini uniti nella gioia ha rappresentato un forte momento di speranza e di pace condivisa. Presenti ad animare il momento il coro dell’ Antoniano e Mr Rain.