AVELLA. Ultimo fine settimana della 11esima Edizione di “Teatro sotto le Stelle” – prima Edizione dedicata al compianto Vito Molaro

A chiudere la rassegna, organizzata dalla A. P. S. (Associazione di Promozione Sociale) “MELA” che si svolge nel giardino del Palazzo Baronale di Avella (AV), sabato 30 e domenica 31 Luglio sarà proprio la compagnia stabile della medesima Associazione MELA che porterà in scena una commedia di B. Alvino dal titolo: “MA CHE FESSI CHE SIAMO” per la regia di Franco PINELLI.

DOMENICA, inoltre, alla fine della rappresentazione teatrale, si procederà alla premiazione, mediante la consegna di una targa realizzata dall’artista avellano Antonio D’Avanzo, alla compagnia che avrà ricevuto i maggiori consensi dalla preposta giuria.

Per prenotazioni e prevendita chiamare ai numeri 3282888577 – 3282576196 – 3801232212.

Oppure rivolgersi presso “La cartoleria dei sogni” – largo Cattaneo – Avella (AV).

Oppure mediante la pagina “Associazione MELA” di Facebook.