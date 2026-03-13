Avella, tenta di aggredire un cliente con una forbice in un locale: disposto TSO

AVELLA – Momenti di paura questa mattina in un locale situato lungo Via Nazionale delle Puglie, nel territorio di Avella, dove un uomo con problemi psichici avrebbe tentato di colpire un cliente con una forbice.

Secondo quanto emerso, l’uomo, in evidente stato di agitazione, avrebbe improvvisamente brandito l’oggetto tentando di aggredire uno dei presenti. Immediata la reazione delle persone che si trovavano nel locale: alcuni clienti e dipendenti sono riusciti a bloccarlo e a lanciare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Polizia Municipale e personale sanitario del 118, che hanno preso in carico la situazione. I sanitari, constatato lo stato di forte agitazione dell’uomo, hanno ritenuto necessario procedere con ulteriori accertamenti.

A seguito dell’episodio, il Comune di Avella ha emesso l’ordinanza sindacale n. 9 del 13 marzo 2026, disponendo un Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) in regime di degenza ospedaliera.

Il provvedimento, adottato dal sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria locale, è stato emesso sulla base della certificazione del medico del 118 intervenuto sul posto, successivamente convalidata dal medico curante, che ha attestato uno “stato di agitazione” tale da richiedere un intervento terapeutico urgente in ambiente ospedaliero.

L’ordinanza dispone quindi il ricovero immediato presso l’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, dove l’uomo sarà seguito dal Dipartimento di Salute Mentale.

Il provvedimento è stato trasmesso all’ASL di Avellino, ai servizi sociali dell’Ambito A6 di Mugnano del Cardinale e alle forze dell’ordine per l’esecuzione e il monitoraggio delle procedure previste dalla normativa vigente.

Fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’episodio ha generato forte apprensione tra i presenti.