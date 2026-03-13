Santo Stefano del Sole candidato al prestigioso Solidarity Prize 2026.

Santo Stefano del Sole entra tra i candidati al Solidarity Prize 2026, il riconoscimento internazionale promosso dalla rivista londinese The Immigrant Times che premia comunità e realtà territoriali capaci di distinguersi per accoglienza, inclusione e solidarietà. La candidatura del comune irpino è stata inserita tra quelle provenienti da diverse parti del mondo. Il premio mira infatti a valorizzare esperienze locali in cui il senso di comunità, l’integrazione sociale e il sostegno reciproco rappresentano elementi centrali della vita quotidiana. Tra le motivazioni che hanno portato alla segnalazione di Santo Stefano del Sole figurano la solidità delle relazioni sociali, la capacità di accoglienza verso chi arriva nel territorio e il forte legame mantenuto con la comunità degli emigrati, che continua a sostenere e promuovere il paese anche dall’estero. A differenza di altri riconoscimenti, il Solidarity Prize prevede una selezione aperta al pubblico: il vincitore sarà scelto attraverso testimonianze e manifestazioni di supporto alle candidature. Tra le realtà in gara figurano anche città internazionali come Hannover in Germania, Edmonton in Canada e Montpellier in Francia. Le candidature resteranno aperte fino ad agosto 2026, mentre la cerimonia di premiazione è prevista per il prossimo autunno. Per Santo Stefano del Sole si tratta di un’opportunità di visibilità internazionale che mette in luce il valore delle comunità locali e il ruolo della solidarietà nella vita dei piccoli centri. (A.S.)