AVELLA.Provincia,si rivota: il Tar da ragione a D’Agostino,i sostenitori del candidato alla presidenza pronti ad una nuova campagna elettorale.

E’ stato accolto il secondo motivo del ricorso presentato dal candidato alla presidenza della Provincia di Avellino Angelo Antonio D’Agostino, è di poche ore fa la notizia che sta mobilitando fin da subito l’entourage del sindaco di Montefalcione quindi chi lo ha sostenuto, tra cui il Presidente uscente Biancardi e il consigliere regionale On.Vincenzo Alaia, e soprattutto chi ha creduto fortemente nel risultato del ricorso che determinerà molto probabilmente una nuova sfida alle urne richiamando al voto i consiglieri dei comuni rientranti nelle fasce B e D. Nello specifico si contestavano due voti, registrati attraverso il seggio speciale covid, che sarebbero pervenuti al di fuori del territorio provinciale, inoltre si contestava il fatto che i consiglieri non avrebbero mai contratto il covid ne tantomeno avrebbero dovuto rispettare la quarantena come previsto dalla legge. A seguito di accertamenti il Tar di Salerno ha emesso la sentenza di annullamento dei voti relativi ai due consiglieri dei comuni rientranti tra i comuni nelle fasce B e D. Si andrà così di nuovo alle urne per l’elezione del presidente della Provincia nelle fasce a cui appartengono i comuni interessati. La strategia politica sull’asse Alaia-Biancardi-D’Agostino potrebbe del tutto cambiare, si programmerà una campagna elettorale che avrà come obiettivo il ribaltamento del risultato che ha visto l’elezione alla presidenza di Buonopane lo scorso ottobre. Tra i consiglieri comunali chiamati alle urne quelli del Comune di Mercogliano con il sindaco D’Alessio di recente eletto presidente dell’Ato a cui sicuramente D’Agostino potrà rivolgersi per richiedere un supporto in occasione del richiamo alle urne per la provincia, insomma nelle prossime settimane e mesi si metteranno in campo tutte le forze per ottenere un maggior numero di consensi. L’ex Presidente Biancardi ha cosi commentato il risultato del tar: “Ritornare alle urne significa dare l’opportunità ai consiglieri di rivotare e rivedere le scelte fatte nella precedente tornata elettorale”

