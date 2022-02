AVELLA.Partito Democratico: Raffaele Moccia coordinatore e Lina Trionfo presidente, riparte il cammino nel nome di David Sassoli.

Dopo alcuni incontri programmati tra i tesserati del Partito Democratico di Avella ripartono le attività del locale circolo del Pd, ecco il comunicato stampa.

“Nel nome di David Sassoli riparte il cammino del Partito Democratico di Avella”

Sulla scia degli accordi unitari a livello provinciale anche il Partito Democratico di Avella, attraverso i diversi incontri che si sono tenuti tra le varie componenti, ha raggiunto un accordo di sintesi sui nomi di Raffaele Moccia e Lina trionfo quali coordinatore e presidente del partito per questa nuova fase.

La comunità avellana ha bisogno che il dibattito politico ritorni nel suo alveo naturale. C’è bisogno di una maggiore pluralità, di allargare gli spazi per la partecipazione democratica, c’è bisogno, in sostanza, di dare la possibilità ai cittadini di poter essere, democraticamente, protagonisti del proprio futuro. Tutto ciò, come previsto anche dalla nostra costituzione, può avvenire solo attraverso la presenza sui territori di partiti politici organizzati.

Senza polemiche e con la volontà di aprire un dialogo serio e costruttivo con tutti coloro che vorranno confrontarsi, il Partito Democratico di Avella vuole essere, prima di tutto, una porta aperta verso la politica per gli uomini e le donne che vorranno partecipare e dare il proprio contributo. Sarà un luogo in cui verranno elaborate proposte, in cui si discuterà dei problemi contingenti e di come risolverli, dando risposte concrete alle famiglie, ma sarà, prima di tutto, il luogo in cui immaginare e costruire, insieme, la città del futuro.

Raffaele Moccia e Lina Trionfo sono cittadini che hanno deciso di mettere a disposizione della comunità parte del loro tempo, si sono candidati per la prima volta alle elezioni amministrative del 2021 e ben rappresentano lo spirito con cui il neo coordinamento vuole impostare il percorso politico fururo.

adsense – Responsive – Post Articolo