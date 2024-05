ALL’OSPEDALE DI ARIANO IRPINO OGGI E DOMANI IL CORSO SULLA GESTIONE DELLE EMERGENZE IN SALA PARTO

Al via il Corso sulle emergenze ostetriche. Nell’ambito delpotenziamento delle attività e dei servizi ospedalieri offerti dal P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino, voluto dal Direttore Generale dell’ASL di Avellino Mario Nicola Vittorio Ferrante, nei giorni 23 e 24 Maggio 2024, presso la UOC Ginecologia ed Ostetricia, diretta dal Dott. Domenico Stanco, si svolgerà un corso di aggiornamento su un argomento di grande importanza: la gestione delle emergenze ostetriche che possono verificarsi nel blocco nascita.

Tale corso è fondamentale al fine di mantenere alto il livello tecnico organizzativo di tutto il personale addetto, contribuendo a garantire la qualità del servizio erogato all’utenza, offrendo al personale medico e sanitario gli strumenti adeguati per affrontare con competenza e sicurezza le più comuni situazioni di urgenza ed emergenza.

In programma sono previste simulazioni pratiche in condizioni reali mediante appositi manichini che riproducono fedelmente l’anatomia umana. Saranno, inoltre, tenuti corsi di suture emostatiche

ed altre skill, necessarie allo svolgimento dell’attività ostetrica.

La parte teorica e pratica sarà gestita da tutor del Gruppo Emergenze Ostetriche, mentre il programma e gli argomenti sono stati accuratamente selezionati dal Direttore dell’Unità Operativa Stanco, al fine di garantire una formazione continua adeguata al personale che si trova ad operare in un luogo complesso e articolato come è la sala parto.