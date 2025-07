Avella: Nuovo intervento di disinfestazione straordinaria

Il Comune di Avella informa la cittadinanza che, a pochi giorni dal primo trattamento, verrà effettuato un nuovo intervento straordinario di disinfestazione adulticida nella notte di:

Sabato 2 agosto 2025, a partire dalle ore 02:00.

L’operazione è parte di un potenziamento delle misure preventive contro la proliferazione delle zanzare, con particolare attenzione alla tutela della salute pubblica. L’intervento è stato disposto in via precauzionale, anche in considerazione del rischio legato al virus West Nile, pur non essendo stati rilevati casi nel nostro territorio.

Raccomandazioni per i cittadini:

Tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento;

Non lasciare alimenti, indumenti o giochi all’esterno;

Proteggere gli animali domestici e mettere al riparo ciotole e cucce.

Il Comune ringrazia la popolazione per la collaborazione e la responsabilità dimostrata nel rispettare le indicazioni fornite.