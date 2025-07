Giustizia e Sport per la camminata rosa. ADGI Nola alla Breast Unit: solidarietà e impegno per la prevenzione

L’Associazione ADGI – Sezione di Nola, con la Presidente Avvocata Italia Ferraro ed una delegazione di socie, oggi ha fatto visita al reparto Breast Unit, diretto dal dottor Carlo Iannace, dell’ospedale “Moscati” di Avellino, dove è stata accolta calorosamente dall’équipe del primario e dall’impeccabile staff infermieristico.

L’incontro ha rappresentato un momento di condivisione e sostegno reciproco, durante il quale l’associazione Adgi sez. Nola, insieme alla titolare della palestra Fitness Love Gim Marianna Corrado, ha espresso pieno impegno per la marcia rosa del 14 settembre 2025, evento che si configura come un vero e proprio inno alla vita e un richiamo forte alla necessità di dare giustizia alla prevenzione.

L’iniziativa sottolinea l’importanza di sensibilizzare la comunità verso una cultura della prevenzione che non può più essere considerata un optional, ma un diritto fondamentale che merita di essere tutelato e promosso attraverso azioni concrete di solidarietà e impegno collettivo.

La marcia rosa del 14 settembre 2025, che partira’ alle ore 09.30 da Mercogliano, rappresenterà un momento di riflessione e mobilitazione per rendere giustizia a chi lotta ogni giorno e per spronare tutti verso una maggiore consapevolezza dell’importanza della prevenzione.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla dottoressa Paola Sacco, oncologa e a Maria Battista, caposala del reparto di ematologia dell’ospedale “Moscati”, per la loro instancabile dedizione nella cura dei pazienti.