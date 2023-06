AVELLA. Nonna Maria, la donna più anziana della bassa irpinia ci lascia. Aveva festeggiato i 105 anni

Nonna Maria Barba aveva compiuto 105 anni. lo scorso 13 marzo e vantava di essere la nonnina più anziana del paese e della bassa Irpinia. Nata il 13 marzo 1918 poteva raccontare oltre un secolo di storia: dalle guerre mondiali all’epidemia Covid. Se ne è andata serenamente oggi, venerdì 9 giugno 2023, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità avellana per essere diventata la nonnina di tutti. I funerali si terranno domani, sabato 10 giugno alle ore 17 partendo dalla casa dell’Estinta in piazza Papa Silverio per la chiesa della Madonna delle Grazie.