AVELLA. La famiglia di Antonio Fusco ringrazia per la vicinanza

È con cuori pesanti, ma colmi di gratitudine, che la famiglia Fusco e Guerriero di Avella insieme alla famiglia Donnarumma e Colucci desidera esprimere il proprio ringraziamento a tutti coloro che hanno condiviso il peso del loro dolore durante la prematura perdita di Antonio Fusco.Un Sentito Ringraziamento

La forza della solidarietà e del sostegno che abbiamo ricevuto da amici, parenti e conoscenti ha fatto sì che questo difficile momento fosse più sopportabile. Nonostante il nostro cuore sia intriso di tristezza, l’affetto e la partecipazione di ognuno di voi hanno reso più leggero il peso della nostra pena.

La perdita di Antonio ha unito le nostre famiglie in un abbraccio di consolazione reciproca. Vedere tante persone presenti, condividere pensieri, preghiere e ricordi, ci ha donato un senso di comunione e conforto. Saper che il nostro caro Antonio è stato ricordato e onorato da così tante persone è una consolazione che va oltre le parole.

Le parole di condoglianze e di conforto che avete condiviso con noi sono state una luce in questo momento buio. Ogni messaggio, ogni gesto di affetto, ogni abbraccio ci ha aiutato a trovare forza nel ricordo di Antonio. Siamo grati per la vostra presenza e il vostro supporto che ci hanno avvolto come un abbraccio caloroso.

Il ricordo di Antonio sarà sempre vivo nei nostri cuori. In momenti come questi, la solidarietà umana diventa un faro che illumina il buio della sofferenza. Grazie a tutti coloro che hanno dimostrato la loro vicinanza con gesti, pensieri e presenza fisica. Il vostro amore ha lenito le nostre ferite e ci ha aiutato a trovare la forza di andare avanti.

Ognuno di voi ha reso il nostro percorso di lutto meno solitario e più ricco di amore. In questo momento di separazione, ci aggrappiamo alla bellezza della vostra solidarietà e al calore umano che ci avete donato.

Con gratitudine, La famiglia Fusco e Guerriero di Avella, La famiglia Donnarumma e Colucci