BRUSCIANO: Servizi di utilità sociale, ricreativi, culturali e Musicoterapia

La Cooperativa Sociale “AURORA” da anni impegnata nel sociale e al servizio dei cittadini, in collaborazione con l’Associazione Alba APS e la Cooperativa Sociale Giulia continua il suo percorso di integrazione sul territorio regionale.

Operativa nei servizi di pubblica utilità, attività culturali e di cittadinanza attiva presso sede legale e operativa in Brusciano (NA), intende realizzare un progetto di Musicoterapia, un coadiuvante sanitario per lo sviluppo delle autonomie dei soggetti svantaggiati a cura del Dott. Marco Roberto Trupiano, progetto che nasce dalla psicoterapia ed utilizza la musica come mezzo per il conseguimento di obbiettivi terapeutici e volti a promuovere la comunicazione verbale.

La Rete Sociale presente sul territorio, che fin dall’inizio si è posta come obiettivo quello di aiutare i cittadini e collaborare con gli enti locali per le politiche sociali, realtà associative e per le politiche giovanili.

Già diverse le iniziative presentate dalla Rete Sociale in questi anni di attività su tematiche sociali, assistenziali e servizio civile, servizi in affiancamento e in partenariato con Enti del Terzo Settore, Scuole e Enti Comuni.

La Rete Sociale si pone come principio primario il rispetto sia dell’individuo sia della comunità in cui esso vive, oltre che degli usi, dei costumi e delle tradizioni.

Intendiamo radicare nella nostra comunità un modello di fare che coinvolga tutta la collettività afferma il Dr. Toppi Domenico Educatore Professionale.

Per info e contatti la referente e coordinatrice del progetto e della rete sociale è la Dott.ssa Teresa Buonincontri Educatrice Professionale.