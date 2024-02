AVELLA. Il patrimonio archeologico e la nocciola a Sanremo con Terre d’Irpinia.

Il Comune di Avella con “Terre d’Irpinia” sarà presente a Casa Sanremo, l’area hospitality del Festival della Canzone Italiana, situata al Palafiori, a breve distanza dal Teatro Ariston. Dal 5 al 10 febbraio, in concomitanza con la settimana festivaliera, un corner dedicato sarà il palcoscenico delle eccellenze irpine e , attirando l’attenzione del pubblico nazionale e internazionale, una giornata sarà dedicata ad Avella , al suo patrimonio artistico ed al suo prodotto di punta la Nocciola. L’amministrazione edl Comune di Avella ,guidata dal sindaco Vincenzo Biancardi, ha programmato per il 2024 una serie azioni di promozione sul turismo e in occasione del Festival di Sanremo ha aderito all’iniziativa sanremese promossa da Shout, azienda irpina di spicco nel settore del performance marketing. Terre d’Irpinia sarà protagonista a Casa Sanremo attraverso diverse attività: degustazioni di vini selezionati, assaggi di piatti della tradizione e presentazioni di prodotti tipici e momenti dedicati alla ristorazione ma il progetto va ben oltre l’enogastronomia, abbracciando momenti di dibattito e convegni che includeranno temi di interesse culturale quindi ci sarà ampio spazio all’immenso patrimonio di Avella Città d’Arte considerata la porta dell’Irpinia e un vero e proprio museo diffiuso. In rappresentanza della cittadina ci sarà la Dott.ssa Carmen Loiola, presidente della ” Commissione sulla Nocciola De.Co.” che interverrà nel convegno previsto il 7 febbraio alle ore 9.00 che consentirà di presentare Avella alla stampa nazionale e internazionale oltre che ai personaggi famosi che occuperanno Casa Sanremo, alle ore 18.30 aperitivo a tema della “nocciola” in cui si potranno degustare le prelibatezze a base di nocciola realizzate dai nostri produttori della filiera.