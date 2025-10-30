Avella, furto in un’abitazione di via Tora: in casa c’era la proprietaria

AVELLA – Paura nel pomeriggio di ieri in via Tora, dove intorno alle 18 alcuni malviventi hanno messo a segno un furto in un’abitazione isolata. In casa, al momento dell’irruzione, si trovava la proprietaria, mentre il marito era appena uscito.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri – almeno due persone con il volto travisato – avrebbero atteso che l’uomo lasciasse l’abitazione per entrare in azione. Dopo aver forzato la porta finestra del balcone, si sono introdotti all’interno dell’abitazione, rovistando tra cassetti e mobili alla ricerca di oggetti di valore.

In pochi minuti sono riusciti a portare via qualche oggetto in oro e una piccola somma di denaro. L’allarme, scattato poco dopo il loro ingresso, li ha messi in fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano, che hanno avviato le indagini e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e nell’abitazione.

Il fenomeno dei furti in abitazioni, soprattutto quelle isolate, continua a destare preoccupazione tra i residenti, che chiedono maggiori controlli e una presenza più costante delle forze dell’ordine sul territorio.