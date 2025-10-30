CICCIANO. Buon Compleanno ad Angelo Pesce! Un Uomo dai Valori di Altri Tempi

Oggi è un giorno speciale: compie gli anni Angelo Pesce, un ragazzo dai modi gentili, buono e sempre premuroso — verso se stesso, la sua famiglia e chiunque lo conosca.

Un marito affettuoso e presente, un padre esemplare di due splendide principesse, Giulia e Greta, che ogni giorno riempiono la casa di amore e sorrisi.

A festeggiarlo con immenso affetto ci sono i suoi suoceri, Giuseppe e Rosa, che non potrebbero essere più felici nel vedere la loro amata figlia serena e appagata accanto a un uomo come Angelo: “La vostra unione è la nostra forza”, dicono con orgoglio.

Un pensiero pieno di calore arriva anche dalle sue cognate Rosalba, Virginia, Carmen Casoria, e dai cognati Vito, Antonio Argentieri e Virgilio Cimino, che gli mandano “un abbraccio così forte da togliere il respiro”.

Ma l’augurio più tenero e dolce arriva dal piccolo Antonio Argentieri, che con la sua spontaneità e il suo sorriso illumina questa giornata di festa.

Da Cicciano, un grande e sincero augurio di buon compleanno ad Angelo Pesce: che la vita continui a regalarti serenità, amore e soddisfazioni, circondato dall’affetto della tua splendida famiglia e di chi ti vuole bene.